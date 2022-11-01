Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
1 Ноября , 11:11

По итогам проверок госжилстройнадзора две управляющие компании в Башкирии могут лишиться лицензий

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору провел внеплановую документарную проверку контролируемых лиц управляющих организаций из Белорецка – ООО «Жилище» и ООО УК «Жилкоммунсервис». Поводом стало заявление МУП «Водоканал» о значительной задолженности перед ним, накопленной этими управляющими организациями. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка подтвердила, что вышеназванные компании действительно не полностью рассчитываются за холодную воду и водоотведение, нарушая тем самым ряд постановлений правительства РФ и статью 162 ЖК РФ («Договор управления многоквартирным домом»), а также положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Все это не только влечет нарушение стандартов управления, но и относится к грубым нарушениям лицензионных требований, наносит серьезный финансовый ущерб ресурсоснабжающей организации.

В отношении ООО «Жилище» и ООО УК «Жилкоммунсервис» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за грубые нарушения лицензионных требований. Теперь нарушителям грозит крупный штраф: для должностных лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс.  рублей. По мнению председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина, наказание может быть и более суровым – вплоть до лишения лицензии.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика