По итогам проверок госжилстройнадзора две управляющие компании в Башкирии могут лишиться лицензий

Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору провел внеплановую документарную проверку контролируемых лиц управляющих организаций из Белорецка – ООО «Жилище» и ООО УК «Жилкоммунсервис». Поводом стало заявление МУП «Водоканал» о значительной задолженности перед ним, накопленной этими управляющими организациями. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка подтвердила, что вышеназванные компании действительно не полностью рассчитываются за холодную воду и водоотведение, нарушая тем самым ряд постановлений правительства РФ и статью 162 ЖК РФ («Договор управления многоквартирным домом»), а также положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Все это не только влечет нарушение стандартов управления, но и относится к грубым нарушениям лицензионных требований, наносит серьезный финансовый ущерб ресурсоснабжающей организации.

В отношении ООО «Жилище» и ООО УК «Жилкоммунсервис» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за грубые нарушения лицензионных требований. Теперь нарушителям грозит крупный штраф: для должностных лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. По мнению председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина, наказание может быть и более суровым – вплоть до лишения лицензии.