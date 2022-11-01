От мокрого снега до тумана: МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

В МЧС по Башкирии предупредили жителей республики о том, что с 20.00 1 ноября до 20.00 2 ноября в регионе прогнозируются неблагоприятные явления: местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ночью в отдельных районах порывы до 18 м/с. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит -4, +1 градус, днем +3, -2.