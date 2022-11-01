«Необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в СВО нет» - Михаил Блажевич

Сегодня в республики стартовала осенняя призывная кампания, в рамках которой ряды армии пополнят 4000 новобранцев. Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич заверил, что все они будут проходить службу только на территории России. Привлекать к участию в СВО их не будут.

«Нас заверили, и я в этом уверен, что никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в спецоперации нет. Для этого, собственно, и была проведена частичная мобилизация. Для того чтобы направить в зону проведения операции людей с опытом, которые уже прошли службу», - сказал Михаил Блажевич.