Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Пензу к мобилизованным

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в военную часть в Пензе. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях сегодня, 1 ноября.

Ранее глава столичной администрации на оперативном совещании в мэрии поручил создать команду, которая будет оказывать помощь мобилизованным уфимцам.

«Буквально вчера я вернулся из Пензы, где я встречался с нашими бойцами, защитниками. Передал парням слова поддержки родных, близких. Они настоящие мужчины, защитники Отечества. Мы, конечно, всех ждем домой живыми, невредимыми, здоровыми», — заявил мэр города.

Как сообщал «Башинформ», Ратмир Мавлиев уже встречался с жителями Башкирии, призванными в рамках частичной мобилизации в Пензе и Саратове.