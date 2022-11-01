Глава Башкирии подписал новый антиалкогольный закон

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в статью 6.2 Закона Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». Документ был принят Государственным Собранием – Курултаем республики на пленарном заседании 20 октября.

– Законом уточнено положение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в связи с празднованием Дня молодежи, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Раньше запрет действовал непосредственно 27 июня. Между тем эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было, например, этим летом: фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняло. Теперь запрет на розничную торговлю спиртными напитками распространен и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий.

Справка

На территории Башкортостана не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в следующие дни:

– в дни проведения в муниципальном районе, городском округе народного праздника «Сабантуй»;

– в день (дни) проведения общеобразовательными организациями мероприятия «Последний звонок»;

– в День молодежи и в день проведения в муниципальном районе, городском округе мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи;

– в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, – 2 сентября).

Кроме того, сокращено время розничной продажи алкоголя в период новогодних каникул – с 3 по 6 января.