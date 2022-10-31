Жительница Башкирии предстанет перед судом за получение кредита на имя покойной матери

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «мошенничество». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре 2020 года женщина, воспользовавшись мобильным приложением своей покойной матери, онлайн заполнила анкету для получения кредита в размере почти 30 тысяч рублей.

Банк, рассмотрев и удовлетворив заявку дистанционно, перечислил деньги на банковский счет, которыми злоумышленница воспользовалась по своему усмотрению.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.