В Уфе II Международный форум по этнотуризму открылся кличем: «Пора путешествовать по России!»

«Знаешь ли ты, какого ты роду-племени?» — таким вопросом в понедельник встречали гостей у конгресс-холла «Торатау» башкирские конники, а девушки в национальных костюмах угощали чак-чаком и кумысом. Внутри здания расположились различные выставки, презентующие благодатный башкирский край, воспетый Нестеровым и Аксаковым, Мустаем Каримом и Загиром Исмагиловым. В Уфе началась работа II Международного форума по этнотуризму, на который съехались около 300 представителей туристической отрасли более 63 регионов России, более 170 человек участвует из Башкирии. На торжественном открытии участников приветствовал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
- Для туризма сегодня есть уникальный шанс сделать огромный скачок вверх и привлечь внимание к удивительным достояниям нашей огромной страны наших людей. Жители России, наконец, обратили свои взоры на те красоты, которые есть в нашей стране. Башкортостан в этом плане - удивительный регион, здесь есть всё для взыскательного туриста: и культурные, и исторические объекты, и уникальная природа, и медицинский туризм, - отметил Глава республики. - Этнотуризм - интересный вид туризма, который позволяет не просто посмотреть на скалы и реки, но и посмотреть вглубь, в душу и сердце тех народов, которые населяют нашу страну. А наша страна - одна из самых богатых стран мира на человеческий капитал, столько ярких, интересных национальностей проживает в нашей стране. Этнотуризм - очень важное, хорошее направление. Мы в Башкортостане вам очень много можем предложить. Это и наши объекты культурного наследия - пещера Шульган-Таш, мы там построили музей. Это и наши уникальные исторические явления - занятия бортничеством, кумысоделание. Мы приступили к большому проекту, связанному с периодом Золотой Орды, у нас есть два мавзолея. Мы начали создание большого Евразийского музея кочевых цивилизаций, где мы также сможем вернуться в историю.
Радий Хабиров напомнил, что завтра в Уфе в рамках форума состоится финал IX всероссийской туристской премии «Маршрут года», где будут определены лучшие туристические маршруты. Также Глава республики анонсировал новый проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы», собравшимся показали презентационный ролик.
Председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии Russian Event Awards, всероссийской туристской премии «Маршрут года», всероссийского конкурса «Туристический сувенир», всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» Геннадий Шаталов сообщил собравшимся, что его главный боевой клич — «Пора путешествовать по России!». Он пригласил всех собравшихся праздновать Новый год в Уфе. Геннадий Васильевич подчеркнул роль Главы Башкортостана в продвижении туризма и вручил ему благодарственное письмо и книгу «Туристический сувенир».
— Башкортостану есть что показывать. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности республике за ее гостеприимство. За последние три года это прорыв и в туристических маршрутах, и в сувенирной продукции, и в событийном туризме. И этого бы не случилось, если бы не Глава Республики Башкортостан. Он не только руководит республикой, но и популяризирует туристические маршруты, достопримечательности. Это замечательно и дорогого стоит, когда Глава региона показывает, как надо путешествовать, вы объединили всех представителей туризма, — заявил Геннадий Шаталов и призвал собравшихся проскандировать: «Новый год встречаем в Башкирии!»
Башкортостан — земля традиций. Издревле здесь с особым почтением относятся к своей истории, к корням. Почти в каждом доме можно встретить затейливо оформленное фамильное древо, семейное родословие — шежере. На дереве дружбы и братства каждый из гостей завязал ленточку, расписанную названиями регионов и пожеланиями гостей и участников. Первые ленточки с именем гостеприимного Башкортостана завязали Радий Хабиров и Геннадий Шаталов.
— Этот форум по этнотуризму проводится у нас уже во второй раз. Первый был в 2019 году. Проводится форум три дня, сегодня деловая часть форума — пройдут шесть круглых столов, посвященных этнике в области туризма — это и гастрономия, и этнические маршруты, и событийные мероприятия. У нас приехало около 30 экспертов — светил туротрасли России. В последующие дни гости выедут в этнотур по Башкирии, — рассказал «Башинформу» заместитель директора АНО «Центр развития туризма РБ» Артур Идельбаев.
В течение дня планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма между органами власти и организациями Башкортостана и других регионов.