В Уфе II Международный форум по этнотуризму открылся кличем: «Пора путешествовать по России!»

Башкортостан — земля традиций. Издревле здесь с особым почтением относятся к своей истории, к корням. Почти в каждом доме можно встретить затейливо оформленное фамильное древо, семейное родословие — шежере. На дереве дружбы и братства каждый из гостей завязал ленточку, расписанную названиями регионов и пожеланиями гостей и участников. Первые ленточки с именем гостеприимного Башкортостана завязали Радий Хабиров и Геннадий Шаталов.

— Этот форум по этнотуризму проводится у нас уже во второй раз. Первый был в 2019 году. Проводится форум три дня, сегодня деловая часть форума — пройдут шесть круглых столов, посвященных этнике в области туризма — это и гастрономия, и этнические маршруты, и событийные мероприятия. У нас приехало около 30 экспертов — светил туротрасли России. В последующие дни гости выедут в этнотур по Башкирии, — рассказал «Башинформу» заместитель директора АНО «Центр развития туризма РБ» Артур Идельбаев.

В течение дня планируется подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма между органами власти и организациями Башкортостана и других регионов.