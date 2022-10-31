В Уфе без воды осталось множество жилых домов и СНТ

В Уфе без горячей и холодной воды остались многоквартирные и частные жилые дома, а также ряд участков в СНТ «Строитель СМП-60» и «Железнодорожные».

Об этом сообщил столичный «Водоканал». Отмечается, что причиной отключений стала утечка из земли — сейчас специалисты ведут ремонтные работы.

Коммунальная авария затронула объекты по ул. Мусы Джалиля, 64, 66, 68/1, 68,72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 127, Ухтомского, 30/2, Магистральной, 20/1, 20, 48, 46, 42, 42а и другие.

С полным списком домов и зданий можно ознакомиться на сайте организации.