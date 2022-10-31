В Генштабе ВС РФ рассказали об особенностях стартующего 1 ноября осеннего призыва

В Генштабе ВС РФ рассказали об особенностях осеннего призыва, который стартует по всей стране на месяц позже обычного, 1 ноября.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, все необходимое к осеннему призыву готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы.

Он также отметил, что срочники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — заявил он в интервью изданию «Красная Звезда».

Бурдинский сказал, что обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, но в этом году её старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации. Всего, по его словам, этой осенью планируется призвать 120 тысяч человек, это на 7,5 тысячи меньше, чем в предыдущем году.

«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», — сказал Бурдинский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой.

Башкортостан традиционно занимает ведущие позиции по числу направленных на срочную службу призывников. Молодые люди из республики направляются во все виды и рода войск по всей территории России, в том числе в научные роты.

Сегодня многие жители Башкортостана добровольно принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Это характер башкирского народа, и его менталитет. С давних времен башкирские воины принимали участие во многих войнах за нашу Родину. И все это передается по генам. И я всегда говорил, что жители Башкортостана всегда были сопричастны к тому, что происходит в нашей России, и всегда были со страной, когда это было нужно. Особенно в тяжелые моменты», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, говоря о воинских традициях народа республики.

Он также напомнил, что с начала СВО в регионе созданы и отправлены на службу два добровольческих батальона имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. В настоящее время в республике формируются еще два добровольческих батальона имени Салавата Юлаева.

Добавим, что с начала октября минобороны запустило «горячую линию» для призывников. Получить ответы на все вопросы можно по телефонам +7 495 498-96-96, +7 495 498-96-97, +7(495) 498-96-98. Горячая линия работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.