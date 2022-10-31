Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
31 Октября , 09:03

В Генштабе ВС РФ рассказали об особенностях стартующего 1 ноября осеннего призыва

В Генштабе ВС РФ рассказали об особенностях осеннего призыва, который стартует по всей стране на месяц позже обычного, 1 ноября.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, все необходимое к осеннему призыву готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы.

Он также отметил, что срочники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине», — заявил он в интервью изданию «Красная Звезда».

Бурдинский сказал, что обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, но в этом году её старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации. Всего, по его словам, этой осенью планируется призвать 120 тысяч человек, это на 7,5 тысячи меньше, чем в предыдущем году.

«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», — сказал Бурдинский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой.

Башкортостан традиционно занимает ведущие позиции по числу направленных на срочную службу призывников. Молодые люди из республики направляются во все виды и рода войск по всей территории России, в том числе в научные роты.

Сегодня многие жители Башкортостана добровольно принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Это характер башкирского народа, и его менталитет. С давних времен башкирские воины принимали участие во многих войнах за нашу Родину. И все это передается по генам. И я всегда говорил, что жители Башкортостана всегда были сопричастны к тому, что происходит в нашей России, и всегда были со страной, когда это было нужно. Особенно в тяжелые моменты», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, говоря о воинских традициях народа республики.

Он также напомнил, что с начала СВО в регионе созданы и отправлены на службу два добровольческих батальона имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. В настоящее время в республике формируются еще два добровольческих батальона имени Салавата Юлаева.

Добавим, что с начала октября минобороны запустило «горячую линию» для призывников. Получить ответы на все вопросы можно по телефонам +7 495 498-96-96, +7 495 498-96-97, +7(495) 498-96-98. Горячая линия работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика