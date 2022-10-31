В Баймакском районе Башкирии разместят газопровод и объекты связи

Территориальный отдел минземимущества РБ по Баймакскому району выдал разрешения на использование 15 земельных участков для размещения газопровода. Разрешения позволяют ускорить процессы догазификации населенных пунктов в районе, что сделает жизнь в них комфортнее и позволит привлекать инвестиции в развитие района. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

На основании заявлений организаций изданы приказы о выдаче разрешения на использование земельных участков для размещения четырех объектов связи. В соответствии с заключенным в прошлом году соглашением между минземимущества и ПАО «Газпром газораспределение Уфа», на основании схемы газоснабжения населенных пунктов можно оформлять права на земельные участки в срок до 10 рабочих дней. Это касается земельно-правовых отношений, возникающих при проектировании и строительстве газораспределительных сетей, с учетом схем газоснабжения населенных пунктов.