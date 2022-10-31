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31 Октября , 12:39

В Башкирии за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 34%

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Согласно данным координационного центра правительства РФ, в республике за последние 7 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 34%. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.

В инфекционных госпиталях Башкирии развернуто 390 коек, свободный коечный фонд составляет 16%. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции по Башкирии составляет – 0,9, по стране столько же.

По данным министерства здравоохранения Башкирии на 31 октября, в республике за сутки зарегистрировано 250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Башкирии на стационарном лечении находятся 205 пациентов, из них 142 госпитализированы за минувшие сутки. Амбулаторно лечатся 3 049 инфицированных. 

Полностью вакцинацию прошли 3 205 375 (+6 920) человек, ревакцинировались 920 928 человек (64,6%).

Продолжаются профилактические медосмотры населения. Диспансеризацию прошли 840 733 человека (81,5% от плана), профосмотры – 191 804 человека (83,1%) и углубленную диспансеризацию для профилактики осложнений после заболевания COVID-19 прошли 283 239 жителей (79,3%).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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