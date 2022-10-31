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31 Октября , 17:17

В Башкирии отменяются летние электрички

В связи с завершением дачного сезона с 1 ноября в регионе отменяются летние остановки:

Левая Белая:
№6454 Раевка - Уфа
№6493 Уфа - Кандры
№6494 Кандры - Уфа.

Правая Уфимка:
№ 6416 Уфа – Улу-Теляк
№6417 Аша - Уфа

1646 км:
№6401 Улу-Теляк - Уфа
№6402 Дема - Аша
№6423 Кропачево - Дема
1584 км:
№6459 Уфа - Раевка.

115 км:
№6801/6802 Стерлитамак - Уфа
№6803/6804 Уфа - Стерлитамак
№6812 Карламан - Стерлитамак
№6813 Стерлитамак - Карламан
№6814 Карламан - Стерлитамак.

155 км:
№6824 Стерлитамак - Кумертау
№6821 Кумертау - Стерлитамак.

1436 км:
№6457 Раевка - Абдулино
№6458 Абдулино - Раевка
№6465 Раевка - Абдулино
№6466 Абдулино - Раевка.

Всегда актуальное расписание и стоимость проезда можно узнать в интернете и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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