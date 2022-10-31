В Башкирии отменяются летние электрички

В связи с завершением дачного сезона с 1 ноября в регионе отменяются летние остановки:

Левая Белая:

№6454 Раевка - Уфа

№6493 Уфа - Кандры

№6494 Кандры - Уфа.

Правая Уфимка:

№ 6416 Уфа – Улу-Теляк

№6417 Аша - Уфа

1646 км:

№6401 Улу-Теляк - Уфа

№6402 Дема - Аша

№6423 Кропачево - Дема

1584 км:

№6459 Уфа - Раевка.

115 км:

№6801/6802 Стерлитамак - Уфа

№6803/6804 Уфа - Стерлитамак

№6812 Карламан - Стерлитамак

№6813 Стерлитамак - Карламан

№6814 Карламан - Стерлитамак.

155 км:

№6824 Стерлитамак - Кумертау

№6821 Кумертау - Стерлитамак.

1436 км:

№6457 Раевка - Абдулино

№6458 Абдулино - Раевка

№6465 Раевка - Абдулино

№6466 Абдулино - Раевка.

Всегда актуальное расписание и стоимость проезда можно узнать в интернете и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».