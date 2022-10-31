В Башкирии дети мобилизованных в зону СВО будут ездить на общественном транспорте бесплатно

Дети жителей Башкирии, мобилизованных на службу в зону СВО, будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Получили право на бесплатный проезд на общественном транспорте школьники 1-11 классов, студенты ссузов и вузов до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

Расходы, понесенные транспортными организациями, берет на себя республиканский бюджет.

Постановление вступает в силу во вторник — 1 ноября и будет действовать до конца текущего года.

Напомним, в Башкирии разрабатываются нормативно-правовые акты, необходимые для реализации большого пакета мер поддержки мобилизованным и их семьям — это три закона и 22 акта. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Как отметила вице-премьер, пакет мер весьма обширный, в нем 31 мера, в котором кроме бесплатного проезда предусмотрены бесплатное питание для детей, молочная кухня, льгота по транспортному налогу и другие, сообщало информагентство «Башинформ».