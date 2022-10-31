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31 Октября , 17:00

В Башкирии 3-5 ноября меняется график движения электричек

В Башкирии в связи с Днем народного единства вносятся изменения в график движения пригородных поездов, напоминают в Башкирской пригородной пассажирской компании. В четверг, 3 ноября — электрички пойдут по графику рабочего дня; в пятницу и субботу 4 и 5 ноября  – по графику выходного дня (субботы).

 4, 5, 6 ноября назначаются поезда:
- № 6911/6912 Уфа (отпр. 07.08) – Белорецк (приб. 12.01),
- № 6913/6914 Белорецк (отпр. 15.10) – Уфа (приб. 19.36),
- № 7156 Уфа (отпр. 09.00) – Аша (приб. 10.46),
- № 7153 Аша (отпр. 12.15) – Дема (приб. 14.23),
- № 6814 Карламан (отпр. 20.42) – Стерлитамак (приб. 22.43).

4, 5, 6 ноября не будут ходить поезда:
- № 6460 Раевка (отпр. 06.06) – Уфа (приб. 08.19),
- № 6877/6878 Приуралье (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 07.51),
- № 6917 Инзер (отпр. 06.10) – Зуяково (приб. 06.54),
- № 6918 Зуяково (отпр. 07.15) – Инзер (приб. 08.00),
- № 6904 Инзер (отпр. 12.24) – Белорецк (приб. 14.13),
- № 6907 Белорецк (отпр. 16.07) – Инзер (приб. 17.50),
- № 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.21).

Время местное. Актуальное расписание и стоимость проезда — в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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