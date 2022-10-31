Центробанк выпустил малым тиражом памятные монеты серии «Алмазный фонд России»

Банк России 28 октября выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Нагрудный знак с портретом Петра I» серии «Алмазный фонд России»:

— номиналом 25 рублей — 850 штук

— номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 штук.

Также выпущено 3 тыс. серебряных монет номиналом 3 рубля.

Алмазный фонд — это уникальное собрание ценностей исторического и художественного значения, произведений ювелирного искусства, редких образцов драгоценных камней, самородков благородных металлов. Коллекция была основана при Петре I как хранилище царских ценностей.