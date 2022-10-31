Тренер из Башкирии, служащий в батальоне им. Шаймуратова: «Враг будет разбит, победа будет за нами»

Военнослужащий башкирского батальона имени Шаймуратова с позывным «Монах» обратился к землякам с призывом готовить себя к службе в СВО. Обращение башкирского воина разместил телеграм-канал «Башкирский батальон».

«Монах» в Башкирии работал тренером, в своем обращении он говорит коллегам, а также спортсменам и борцам, чтобы они были сильными и упорно продолжали тренировки.

«Тренеры, спортсмены, борцы! Пришло время, когда необходимо защищать нашу Родину с оружием в руках. Пришло время, когда необходимо быть сильным. Каждый раз, когда вы приходите на тренировку, вы становитесь сильнее. Воспитываете в себе силу духа, характер, терпение, умение переносить трудности, волю к победе. Вместе с вами становится сильнее вся страна. В ближайшее время все это может вам пригодиться в схватке с хитрым и коварным врагом», — говорит «Монах».

Шаймуратовец добавил, что он сейчас со своими боевыми товарищами находится на передовой и они в непростых условиях выполняют все поставленные боевые задачи.

«Знаем, враг будет разбит, победа будет за нами», — отметил воин.