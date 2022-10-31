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31 Октября , 07:45

Студентка колледжа из Уфы выиграла серебряную медаль национального чемпионата «Абилимпикс»

минобразования РБ
Фото:минобразования РБ

Студентка колледжа из Уфы выиграла серебряную медаль национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве. Это первая медаль в копилке Башкортостана в рамках очных соревнований национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Обладательницей серебряной медали по компетенции «Визаж» стала студентка Уфимского многопрофильного профессионального колледжа Валентина Савельева.

Напомним, чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Москве 28 октября. Сегодня, 31 октября, будут подведены итоги по всем компетенциям. Республику Башкортостан на соревнованиях представляют 41 конкурсант по 25 компетенциям.

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