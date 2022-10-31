Семьи участников СВО смогут получать древесину для строительства и отопления на льготных условиях

В Башкирии внесены изменения в ранее принятые решения республиканского правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В частности, постановление правительства РБ от 1. 04. 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Республике Башкортостан» дополнено пунктом, предусматривающим возможность внеочередного получения семьями участников СВО (или погибших в ходе СВО) древесины для отопления.

Изменения, внесенные в постановление правительства РБ от 31.12. 2010 года № 529 «Об установлении льготной ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Республики Башкортостан», предусматривают обеспечение вышеназванной категории граждан древесиной при оплате с понижающим коэффициентом 0,1. Для подтверждения права необходима справка из военкомата об участии в СВО.