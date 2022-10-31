В России официально завершилась частичная мобилизация. Мероприятия по призывы граждан, находящихся в запасе, полностью прекращены. С ноября армия РФ будет комплектоваться только по призыву и на добровольной контрактной основе. Военкоматы и призывные пункты возвращаются к работе в штатном режиме. Об этом заявил представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков.

В пятницу министр обороны РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Он уточнил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.