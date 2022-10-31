Радий Хабиров попросил заняться «Ментальным здоровьем»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил министрам здравоохранения и труда заняться проектом «Ментальное здоровье».

«Это очень добрый, светлый проект. Большое внимание ему уделяет и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Прошу наши минздрав и минтруд активно им заняться, очень важный проект», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», в первом квартале 2023 года на территории Уфы откроется комплексный медицинский центр ментального здоровья для детей с ограниченными возможностями.