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31 Октября , 10:24

Радий Хабиров подписал законы о границах Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законы о границах республики с Оренбургской областью и изменении границ отдельных муниципальных образований в Иглинском районе. Об этом сообщили в Госсобрании региона.

«Башкирия граничит с шестью субъектами РФ. С пятью из них ранее мы уже завершили все необходимые процедуры, и теперь урегулировали все вопросы с нашим шестым соседом — Оренбургской областью. Вопросов было немало. Какие-то участки состояли на кадастровом учете обоих субъектов, где-то территория была юридически закреплена за одним субъектом, а фактически использовалась жителями другого. На сегодня разногласий между нами нет. Уточнение границы имеет не только юридическую значимость, но и экономическую необходимость. Четкое описание границ между субъектами страны с включением информации в единый госреестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов», — прокомментировал председатель Курултая РБ Константин Толкачев.

При этом закон о границах отдельных муниципальных образований в Иглинском районе меняет границы Калтымановского и Иглинского сельсоветов, устраняет их пересечение с границами села Алаторка и земельными участками граждан.

«Уточнение границ внутри республики и наведение порядка в административно-территориальном устройстве позволяет нам эффективнее вовлекать земельные ресурсы в хозяйственный оборот. Границы села Алаторка расширяются. Появится более 350 новых участков. Эту землю можно будет использовать как для индивидуального жилищного строительства, в том числе для строительства социального жилья, так и для коммерческих целей. Территория Иглинского сельсовета площадью 1,37 га переходит к Калтымановскому сельсовету, а часть территории Калтымановского сельсовета площадью 0,31 га включается в состав Иглинского сельсовета», — пояснил Константин Толкачев.
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