Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
31 Октября , 13:37

Главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов поздравил федеральных судей с назначением

пресс-служба ГФИ по РБ
Фото:пресс-служба ГФИ по РБ

Главный федеральный инспектор Алексей Касьянов вручил удостоверения судьям Башкирии, назначенным указом Владимира Путина от 7 октября.

Документы вручены заместителю председателя Нефтекамского городского суда Ринату Шахмуратову, судьям Верховного суда Республики Башкортостан Алие Залимовой, Ирине Кочкиной и Анне Ломакиной.

Поздравляя судей с назначением, Алексей Касьянов подчеркнул не только их высокий профессиональный уровень, но и личные качества, потому что, являясь представителем Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей РБ, «встречался с каждым кандидатом и проводил подробные собеседования».

Алексей Касьянов и исполняющий обязанности председателя Верховного суда РБ Иван Семенов пожелали вновь назначенным судьям успехов в работе и здоровья.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика