Главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов поздравил федеральных судей с назначением

Главный федеральный инспектор Алексей Касьянов вручил удостоверения судьям Башкирии, назначенным указом Владимира Путина от 7 октября.

Документы вручены заместителю председателя Нефтекамского городского суда Ринату Шахмуратову, судьям Верховного суда Республики Башкортостан Алие Залимовой, Ирине Кочкиной и Анне Ломакиной.

Поздравляя судей с назначением, Алексей Касьянов подчеркнул не только их высокий профессиональный уровень, но и личные качества, потому что, являясь представителем Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей РБ, «встречался с каждым кандидатом и проводил подробные собеседования».

Алексей Касьянов и исполняющий обязанности председателя Верховного суда РБ Иван Семенов пожелали вновь назначенным судьям успехов в работе и здоровья.