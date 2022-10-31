Глава Башкирии попросил чиновников перейти на новый режим работы

На оперативном совещании в ЦУР РБ 31 октября глава региона Радий Хабиров обратился к руководителям минтранса РБ и минЖКХ РБ по поводу перехода на новый режим работы, связанный с погодными явлениями.

«Погода может преподносить сюрпризы каждый день. Вы переходите сами лично в режим повышенной готовности, чтобы днем и ночью решать вопросы. У вас работа такая. Как только чувствуете [проблему — прим. ред.], бейте во все колокола, чтобы и транспортники были готовы выезжать, и техника. У нас неделю назад как штормило — и снежный буран был на стыке с Челябинской областью, в районе Аши. Давайте за этим смотреть. Техника есть. Все необходимое есть. Сейчас самое главное, вовремя предупреждать и принимать решительные меры. И дороги закрывайте, если будут тяжелые зимние события», — дал поручения Радий Хабиров.