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31 Октября , 12:33

Глава Башкирии обязал правительство региона поддержать новый добровольческий батальон

Глава Башкортостана обязал региональное правительство поддержать формирование третьего башкирского добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Такое поручение Радий Хабиров дал на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУР РБ.

«К нам обратились ветераны Росгвардии, имеющие боевой опыт. Они сами очень плотно поработали, собрали несколько  сотен желающих записаться добровольцами и попросили меня поддержать эту инициативу, оказать поддержку. Мы такое решение приняли и формируем третий добровольческий батальон. Он будет носить имя Салавата Юлаева, это инициатива самих добровольцев. Это будет крепкий боевой батальон. Необходимые переговоры и консультации с Росгвардией я лично провел, они с воодушевлением приняли нашу поддержку, будем вместе работать», — сказал Глава республики.

Радий Хабиров обратил внимание, что главная задача республики — поддержать добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию.

«Мы людей отправляем на СВО. Им будут положены те же выплаты и поддержка, что и участникам батальонов им. Шаймуратова и им. Доставалова, а на членов их семей будут распространяться все те меры поддержки, которые мы приняли в отношении мобилизованных — участников СВО», — добавил руководитель региона и поручили министерству финансов проработать данный вопрос.

Впервые о том, что в Башкирии собирается новый народный батальон, стало известно 30 сентября, когда ветераны боевых действий записали видеообращение. «Мы говорим: "Не время отсиживаться, когда там, за ленточкой, нашу страну защищают молодые ребята". Наш опыт очень нужен молодым бойцам, нашим сыновьям и братьям! Мы поможем им победить!» - говорил инициатор создания батальона, полковник в отставке Артур Юмагужин. 

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