Четвертая зона ответственности: Глава Башкирии поручил помогать вернувшимся домой участникам СВО

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров определил военному комиссару республики Михаилу Блажевичу четвертую зону ответственности. Он отметил, что помимо поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей, в помощи нуждаются вернувшиеся домой участники СВО.

«По-разному возвращаются: у кого срок контракта закончился, кто по ранению, кто по возрасту. Пока их немного. Но когда они, исполнив свой долг, вернулись, мы должны четко понимать, что мы с ними тоже хотим работать. Мы хотим им оказать помощь всяческую. Прежде всего, это реабилитация. Второе – их дальнейшая социализация», - отметил Глава республики.