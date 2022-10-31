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31 Октября , 14:44

Челлендж «Башкортостан в лицах» объединил более 30 героев

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

Челлендж «Башкортостан в лицах», организованный правительством региона, объединил уже более 30 историй о личных или профессиональных достижениях простых жителей республики. Об этом рассказал ЦУР Башкирии в эфире передачи «Салям».

Так, героями проекта стали ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на Курской дуге Ильгизар Хайров, создательница творческого пространства «Швейный коворкинг» Дарья Андреева, водитель автобуса Радион Искандаров, спасший прохожего на мосту, и другие.

«Мы давно придумывали эту идею, но непреодолимое желание ее реализовать появилось в конце сентября, в преддверии Дня республики. Мы решили, что необходимо рассказать о Башкирии через ее жителей, ведь наша республика славится людьми. Поэтому мы запустили такую акцию», — рассказала директор департамента информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ правительства Башкирии Мариам Башкирова.

Напомним, для участия в челлендже необходимо опубликовать в соцсетях текст о своих выдающихся родственниках, друзьях, коллегах или земляках с фотоснимками или видеороликами. Обязательное условие — хештег #Башкортостанвлицах. Самые интересные биографии ежедневно размещаются в аккаунтах регионального правительства. Лучшие из них ждут подарки.

Видео:ЦУР Башкирии
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