билайн рассказал, как прокачать тариф на смартфоне

Если в обычный день вы отправитесь в центр города и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD – вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в праздничный день, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже.

Дело в том, что на скорость интернета влияет нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому, чтобы одновременно в сеть могли выходить больше людей, операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.

Чтобы увеличить ёмкость сети, в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.

Ежегодно количество трафика в сетях операторов растёт, так как увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE.

Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причём в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн.