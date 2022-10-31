билайн рассказал, как прокачать тариф на смартфоне

Если в обычный день вы отправитесь в центр города и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD – вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в праздничный день, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже.
Дело в том, что на скорость интернета влияет нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому, чтобы одновременно в сеть могли выходить больше людей, операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.
Чтобы увеличить ёмкость сети, в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.
Ежегодно количество трафика в сетях операторов растёт, так как увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE.
Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.
Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причём в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн.
Еще одно решение связано с искусственным интеллектом, который помогает распределить нагрузку на сеть. Утром буднего дня множество людей отправляются на работу или учёбу, покидая спальные районы и пригороды. При этом нагрузка на сети в одних местах, соответственно, резко повышается, а в других падает.
Благодаря работе SON, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков. SON работает на сети билайн в Башкирии автоматически, ничего делать не нужно.
Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете, но такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету.
Эту проблему решает технология VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»). Также VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора и позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в более высоком качестве, чем при обычном звонке.
Для одновременного использования голосовой связи и интернета нужно включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.
Звонить по Wi-Fi там, где нет мобильной сети, поможет технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi – «голос через Wi-Fi»). Как правило, уровень сигнала сети в помещениях с толстыми кирпичными стенами или на подземной парковке снижается. Дело в том, что железобетонные и металлические конструкции, кирпичные стены, а также другие плотные материалы затрудняют движение радиоволн. В такой ситуации на помощь приходит технология VoWiFi.
Чтобы воспользоваться решением, нужно включить VoWiFi в настройках смартфона и подключиться к доступной сети Wi-Fi. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.
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