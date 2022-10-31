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31 Октября , 16:46

билайн рассказал, как прокачать тариф на смартфоне

Чтобы мобильный интернет был всегда под рукой, а голос при звонке звучал чётко, билайн за 30 лет работы протестировал и запустил множество технологических решений. Оператор рассказал о пяти из них, которые помогут всегда быть на связи.

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Если в обычный день вы отправитесь в центр города и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в праздничный день, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже.

Дело в том, что на скорость интернета влияет нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому, чтобы одновременно в сеть могли выходить больше людей, операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.

Чтобы увеличить ёмкость сети, в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.

Ежегодно количество трафика в сетях операторов растёт, так как увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE.

Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причём в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн.

Еще одно решение связано с искусственным интеллектом, который помогает распределить нагрузку на сеть. Утром буднего дня множество людей отправляются на работу или учёбу, покидая спальные районы и пригороды. При этом нагрузка на сети в одних местах, соответственно, резко повышается, а в других падает.

«Чтобы связь продолжала стабильно работать, на помощь приходят возможности искусственного интеллекта. билайн использует систему SON (Self-Optimized Network – «самооптимизирующаяся сеть»), которая в режиме 24/7 анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки. ИИ «видит», где находится больше пользователей и принимает решение о необходимом перераспределении ресурсов на сети»,
комментирует Денис Мещеряков, эксперт билайна и кандидат технических наук, читающий лекции в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича.

Благодаря работе SON, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков. SON работает на сети билайн в Башкирии автоматически, ничего делать не нужно.

Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете, но такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету.

Эту проблему решает технология VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»). Также VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора и позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в более высоком качестве, чем при обычном звонке.

Для одновременного использования голосовой связи и интернета нужно включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

Звонить по Wi-Fi там, где нет мобильной сети, поможет технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi – «голос через Wi-Fi»). Как правило, уровень сигнала сети в помещениях с толстыми кирпичными стенами или на подземной парковке снижается. Дело в том, что железобетонные и металлические конструкции, кирпичные стены, а также другие плотные материалы затрудняют движение радиоволн. В такой ситуации на помощь приходит технология VoWiFi.

«Для пользователя всё выглядит как обычный звонок по телефону, но при этом голос будет передаваться не через базовую станцию, а по сети Wi-Fi, – поясняет Денис Мещеряков. – Главное преимущество VoWiFi – возможность совершать звонки в тех местах, где сотовый сигнал нестабилен: в подвальных помещениях, на подземных парковках, на последних этажах высотных зданий».

Чтобы воспользоваться решением, нужно включить VoWiFi в настройках смартфона и подключиться к доступной сети Wi-Fi. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

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