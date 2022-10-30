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30 Октября , 18:10

Ветераны военной службы дали концерт мобилизованным из Башкирии в Пензе

БРО ВООВ «Боевое братство»
Фото:БРО ВООВ «Боевое братство»
БРО ВООВ «Боевое братство»
БРО ВООВ «Боевое братство»
Фото:БРО ВООВ «Боевое братство»

Сегодня, 30 октября, вокально-инструментальный ансамбль «Зеленые береты» дал три концерта в Пензе для мобилизованных из Башкирии. Также перед военнослужащими выступил артист духового оркестра башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов.

Заместитель начальника Пензенского артиллерийского инженерного института по военно-политической работе полковник Александр Панфилов поблагодарил музыкантов, вручил благодарственное письмо на имя Главы Башкортостана Радия Хабирова и подарил книгу «Преемственность поколений», посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, а также вручил памятные знаки института.

Солисты ансамбля «Зеленые береты» ‒ члены Дюртюлинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В нем выступают ветеран военной службы Ильгиз Хинсартдинов и Газинур Мусифуллин. Руководитель музыкального коллектива, заслуженный работник культуры Башкортостана Рашат Фазлиахметов, в 1993–1999 годах участвовал в боевых действиях в составе отдельного разведывательного подразделения спецназа.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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