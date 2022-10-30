В Уфе на фестивале «Северные амуры» обсудили международную практику развития киберспорта

Накануне в Уфе прошел первый день фестиваля современной молодежной культуры и киберспорта «Северные амуры».

В рамках фестиваля состоялось заседание рабочей группы по киберспорту при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Участники мероприятия обсудили вопросы развития компьютерного спорта в стране. В работе круглого стола приняли участие министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, депутаты Госдумы Рима Баталова, Амир Хамитов, директор департамента физкультуры и массового спорта минспорта России Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта Узбекистана Дониер Джураев, президент ассоциации киберспорта Киргизии Руслан Атеев.

«Это первое выездное заседание рабочей группы по киберспорту при комитете Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, и оно прошло отлично. Обсуждались вопросы киберспорта в регионах, рассматривалась международная практика развития киберспорта. Получился хороший диалог. Нам удалось объединить представителей разных видов высокотехнологичного спорта», — сказала ответственный секретарь комиссии по спортивному праву Екатерина Кашехлебова.

«Киберспорт в Узбекистане развивается большими шагами, благодаря поддержке нашего президента таких организаций, как наша. Естественно, этого бы не произошло без развития информационных технологий, без открытия таких мест, как IT-Park. После этого мероприятия появилось желание провести несколько совместных турниров», — отметил Дониер Джураев.

Участники фестиваля приняли участие в лектории «Классический спорт и киберспорт в эпоху цифровой трансформации: перспективы в науке, образовании, индустрии», где перед ними выступили известные специалисты киберспортивной науки - заведующая кафедрой киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская, директор первой в России государственной школы с киберспортивными дисциплинами Елена Авдеева, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Многие смогли посмотреть финал Всероссийского киберспортивного турнира по дисциплине «тактический трехмерный бой» Counter Strike: Global Offensive. Победители финала в гранд-финале встретятся с приглашенной командой чемпионов-звезд 30 октября. Призовой фонд турнира — 350 тысяч рублей.

Также состоялся фандомный блок фестиваля — конкурс танцев и косплея. Участники мероприятия соревновались в номинации «Одиночное дефиле» в разных категориях. Общий призовой фонд конкурса — более 90 тысяч рублей.

Подробнее о фестивале можно узнать в его официальной группе во «ВКонтакте».