Председатель Союза журналистов России выступил с предложениями по мобилизованным журналистам

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, выступая на XIII съезде СЖР, предложил законодательно приравнять журналистов, работающих в зоне военных конфликтов, к участникам боевых действий. Предложение было включено в резолюцию общественной организации, принятую съездом.

Соловьёв также предложил закрепить за мобилизованными журналистами возможность занимать должности гражданской службы по профессии и работать военными корреспондентами.

Союз журналистов России будет оказывать помощь мобилизованным журналистам и их семьям, пообещал руководитель организации.

Напомним, накануне Владимир Соловьёв был переизбран на должность председателя Союза журналистов России. Одним из важных событий, отмеченных в его выступлении, стало создание отделений СЖР в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

- Союз журналистов и впредь будет укреплять журналистские организации в регионах страны, в том числе на присоединившихся территориях, совершенствовать систему правовой и социальной защиты журналистов, развивать проектную деятельность в сфере образования, молодёжной политики, материальной поддержки различных категорий работников СМИ, - отметил председатель СЖР.