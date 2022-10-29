Врачи Уфы проконсультировали горожан по инсульту

Медицинские работники городской клинической больницы №21 Уфы провели профилактику инсульта. В стационаре горожан принимали невролог, кардиолог и диетолог. Врачи проконсультировали на предмет обнаружения и диагностики инсульта и объяснили, как предотвратить это заболевание.

«Внезапный сбой нормального кровотока в мозге, возникший в результате закупорки или разрыва сосудов, опасен тем, что надо быстро распознать и оказать необходимую помощь. Поэтому знания об инсульте могут существенно улучшить положительность и качество жизни», - предупредила завотделением неврологии ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) ГКБ №21 Раушания Даушева.

Также специалисты клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы и Раевской центральной районной больницы организовали марафон здоровья в Раевке.

Медики провели для сельчан образовательное мероприятия «Скажем нет инсульту и инфаркту» с викториной о здоровом образе жизни.

Пришедшим в ЦРБ измерили давление, они сделали зарядку и приняли участие в акции «Поменяй сигарету на яблоко». Также участники мероприятия вместе прошли «10 тысяч шагов к здоровью».

Вторая часть марафона включала в себя образовательную программу для врачей и фельдшеров о современной стратегии лечения инсультов.

Напомним, 29 октября отмечается всемирный день борьбы с инсультом. Дата установлена Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всеобщей борьбе против этого заболевания.