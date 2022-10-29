В Башкирии восстановили поврежденный вандалами памятник на Мемориале Победы

В городе Агидели восстановили памятник солдату на Мемориале Победы, поврежденный вандалами. Как сообщили в ЦУР Башкирии со ссылкой на мэра города Фаниса Гильванова, уличные хулиганы сломали автомат воина.

«На днях мы восстановили памятник. Прошу каждого бережно относиться ко всему, что делается для вас, для будущего поколения. Каждый из нас обязан знать прошлое своей страны и обязан его оберегать! Памятники — это наше духовное наследие, отражение истории и культуры прошлого, это символ патриотизма и любви к Родине», — написал Фанис Гильванов в соцсетях.

Напомним, это не первый случай вандализма в Агидели. Ранее двое мальчиков разрисовали шары на «световом фонтане», опоры наружного освещения и скамейки местного парка. Ребят удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.