«Атлас Баженова: Башкортостан» выйдет на трех телеканалах республики

С 30 октября в эфире трех телеканалов Башкирии будут еженедельно выходить выпуски программы «Атлас Баженова: Башкортостан». Тележурналист, депутат Госдумы Тимофей Баженов рассказал, что идею создания цикла ему подсказал Глава Башкирии Радий Хабиров:

«Я веду давнюю дружбу с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Я всегда считал его своим учителем. Причём не только в политической сфере, но и учителем в жизни. При встрече минувшей весной он мне говорит: «Приезжай, Тимофей, в гости, может быть, найдёшь какие-то темы, сделаем передачу о Башкортостане». Я обрадовался, поехал - приняли меня, как родного. И через некоторое время пришло осознание, что Башкортостан велик и прекрасен. И одной передачи-то мало, надо делать цикл передач».

Баженов сделал не просто тревел-шоу. Одна из задач проекта – просветительская. Он рассказывает о самых популярных туристических маршрутах Башкирии и рассказывает об их истории, знакомит зрителя с обычаями и традициями народов.

Тема первого выпуска программы «Атлас Баженова: Башкортостан» – башкирская порода лошадей. Премьера состоится 30 октября в 20:00 – на БСТ, в 20:35 – в эфире «Башкортостан 24» и в 21:00 – на телеканале «Вся Уфа».