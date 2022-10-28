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28 Октября , 12:55

За информационную безопасность правительства Башкирии будет отвечать Рустам Муратов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана своим указом возложил полномочия по обеспечению информационной безопасности правительства республики, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, на первого заместителя премьер-министра правительства - министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

Первый вице-премьер должен внести предложения по определению структурного подразделения, осуществляющего функции по обеспечению информационной безопасности правительства Башкортостана, и обеспечить выполнение требований указа президента России от 1 мая 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Автор:Азат Гиззатуллин
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