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28 Октября , 00:13

Вопрос с улицей Октябрьской революции в Уфе стронулся с места - Хабиров

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Вопрос с реконструкцией улицы Октябрьской революции в Уфе стронулся с места, сказал в ходе прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров. Определен подрядчик для первого этапа — переустройства инженерных сетей и дороги. Проезжая часть будет сокращена в пользу широких тротуаров. Эти работы начнутся в этом году.

Следующий этап — благоустройство дворов 80-90 домов со статусом «объект культурного наследия».

«Источник финансирования я нашел. Проведем закупочные процедуры, весной начнутся работы. Только придется „пересчитать“ проект, так как цены изменились. Поправим и сделаем», — сказал Глава республики.

Расселенные дома предполагается «продать» и «распределить», сказал Глава. Согласно законодательству, объекты культурного наследия сносить нельзя, их следует отреставрировать.

Как сообщал ранее «Башинформ», администрация Уфы заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Октябрьской революции. Компания ООО «Дортрансстрой» в ближайшее время приступит к первому этапу работ. Он предусматривает обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева протяженностью 1,3 км.

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