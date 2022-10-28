Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
28 Октября , 10:48

В Уфе выявляют нелегальных перевозчиков

минтранс РБ
Фото:минтранс РБ

В Уфе выявляют нелегальных перевозчиков. Проверке подверглись микроавтобусы и легковые такси, занимающиеся перевозкой пассажиров по междугородним маршрутам, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Госавтоинспекция Уфы совместно с минтрансом Башкирии в рамках мероприятия «Безопасная перевозка пассажиров» на территории города пресекла деятельность перевозчиков, выполняющих транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа без документов, отвечающих необходимым требованиям безопасности.

Так, сотрудники уфимской госавтоинспекции на въезде в Уфу со стороны Затонского моста остановили автомобиль Toyota Hiace. В салоне микроавтобуса находилось 7 пассажиров. Водитель, мужчина 1988 года рождения, заканчивал поездку по маршруту Нефтекамск - Уфа. При проверке необходимых документов выяснилось, что мужчина осуществлял перевозку пассажиров незаконно. В отношении него составлен административный протокол. Микроавтобус помещен на штрафстоянку.

Также в рамках проведения мероприятия «Безопасная перевозка пассажиров» был остановлен автомобиль Lada Largus, следовавший по маршруту Стерлитамак - Уфа. За рулем находился 42-летний водитель, который также не смог предъявить необходимые документы. В отношении мужчины составлен административный протокол. 

Профилактические мероприятия на территории столицы Башкирии по выявлению нарушителей закона будут продолжены.

МВД по РБ предупреждает о том, что нарушение перевозчиками требований нормативных правовых актов влечет за собой санкции в виде штрафов. Они могут составить от 2 до 50 тысяч рублей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика