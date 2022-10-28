В Уфе выявляют нелегальных перевозчиков. Проверке подверглись микроавтобусы и легковые такси, занимающиеся перевозкой пассажиров по междугородним маршрутам, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Госавтоинспекция Уфы совместно с минтрансом Башкирии в рамках мероприятия «Безопасная перевозка пассажиров» на территории города пресекла деятельность перевозчиков, выполняющих транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа без документов, отвечающих необходимым требованиям безопасности.

Так, сотрудники уфимской госавтоинспекции на въезде в Уфу со стороны Затонского моста остановили автомобиль Toyota Hiace. В салоне микроавтобуса находилось 7 пассажиров. Водитель, мужчина 1988 года рождения, заканчивал поездку по маршруту Нефтекамск - Уфа. При проверке необходимых документов выяснилось, что мужчина осуществлял перевозку пассажиров незаконно. В отношении него составлен административный протокол. Микроавтобус помещен на штрафстоянку.

Также в рамках проведения мероприятия «Безопасная перевозка пассажиров» был остановлен автомобиль Lada Largus, следовавший по маршруту Стерлитамак - Уфа. За рулем находился 42-летний водитель, который также не смог предъявить необходимые документы. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Профилактические мероприятия на территории столицы Башкирии по выявлению нарушителей закона будут продолжены.

МВД по РБ предупреждает о том, что нарушение перевозчиками требований нормативных правовых актов влечет за собой санкции в виде штрафов. Они могут составить от 2 до 50 тысяч рублей.