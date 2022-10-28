В Уфе проходит международная конференция инфекционистов

В эти дни в Уфе проходит международная научно-практическая конференция «Новое в диагностике, лечении и профилактике социально значимых инфекций». Участников форума поприветствовал руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин.

Он отметил, что, по данным ВОЗ, от инфекционных заболеваний ежегодно в мире умирают свыше 16 млн человек и в XXI веке эти угрозы только возрастают. Увеличивается число таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ, геморрагическая лихорадка и многие другие.

«Как противостоять болезням, в эти два дня в Уфе профессионально обсуждаем и обмениваемся передовыми практиками с врачами на международной научно-практической конференции "Новое в диагностике, лечении и профилактике социально значимых инфекций"», — написал руководитель администрации Главы РБ в своем телеграм-канале.

Максим Забелин также напомнил, что в истории каждого крупного города, как Уфа, есть момент зарождения медицинской системы и отдельного лечения инфекционных болезней. Так, на Лагерной горе, что над железнодорожным вокзалом, в 1910 году появились «заразные бараки». На этом месте теперь инфекционная больница, а две постройки того времени используются до сих пор.