В Уфе на один день приостановят движение трамваев и троллейбуса. В субботу, 29 октября, с 9 до 13 часов на линию не выйдут трамваи № 1 «Железнодорожный вокзал — санаторий «Зеленая роща» и № 10 «Железнодорожный вокзал — Госцирк», а также троллейбусный маршрут № 22 «Северный автовокзал — ледовый дворец «Уфа-Арена».

По информации пресс-службы столичной мэрии, это связано с проведением работ по монтажу растяжек над проезжей частью дороги по бульвару Ибрагимова. Со временем на них установят дорожные знаки.