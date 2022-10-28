Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
28 Октября , 21:00

В райцентре Верхние Татышлы в Башкирии открыли новый парк у пруда

МинЖКХ РБ
Фото:МинЖКХ РБ

В Верхних Татышлах торжественно открыли парк у пруда на реке Бармыш, благоустроенный в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы шли на протяжении двух лет.

На территории пруда по всему периметру выложены тротуарные плитки с бордюрами, установлены уличные светильники, скамейки, построена площадка для стоянки машин, оборудована детская и спортивная площадка на песчаном основании, установлены беседки, обустроена пляжная зона с пирсом, раздевалкой и наблюдательным пунктом, установлены видеокамеры и, самое главное, впервые в истории района в центре пруда смонтирован плавающий динамический фонтан с подсветкой.

«История пруда на реке Бармыш насчитывает более полувека лет. Первое его обустройство было связано с созданием пожарного пирса в селе. С этого момента и по сей день райцентровский пруд стал излюбленным местом для жителей района. Зимние катания на коньках, зрелищные игры в хоккей с шайбой, новогодняя ёлка посреди пруда, летние рыбалки и просто место отдыха — побудили в нас идеи обновления территории пруда», — рассказал глава муниципалитета Фанур Шайхисламов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика