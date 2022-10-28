В райцентре Верхние Татышлы в Башкирии открыли новый парк у пруда

В Верхних Татышлах торжественно открыли парк у пруда на реке Бармыш, благоустроенный в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы шли на протяжении двух лет.

На территории пруда по всему периметру выложены тротуарные плитки с бордюрами, установлены уличные светильники, скамейки, построена площадка для стоянки машин, оборудована детская и спортивная площадка на песчаном основании, установлены беседки, обустроена пляжная зона с пирсом, раздевалкой и наблюдательным пунктом, установлены видеокамеры и, самое главное, впервые в истории района в центре пруда смонтирован плавающий динамический фонтан с подсветкой.

«История пруда на реке Бармыш насчитывает более полувека лет. Первое его обустройство было связано с созданием пожарного пирса в селе. С этого момента и по сей день райцентровский пруд стал излюбленным местом для жителей района. Зимние катания на коньках, зрелищные игры в хоккей с шайбой, новогодняя ёлка посреди пруда, летние рыбалки и просто место отдыха — побудили в нас идеи обновления территории пруда», — рассказал глава муниципалитета Фанур Шайхисламов.