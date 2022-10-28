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28 Октября , 14:57

В почтовое обращение вышла марка, посвященная теплоходу «Мустай Карим»

пресс-служба фонда имени Мустая Карима
Фото:пресс-служба фонда имени Мустая Карима

В почтовое обращение вышла марка, посвященная новейшему в истории речного флота России круизному теплоходу «Мустай Карим».

Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением этого теплохода состоялась в Москве и приурочена к 103-летию классика башкирской и советской литературы, яркого общественно-политического деятеля Мустая Карима. Об этом сообщили в пресс-службе фонда имени Мустая Карима.

На почтовой марке четырехпалубный круизный теплоход «Мустай Карим» изображен на фоне речного пейзажа. Он стал первым пассажирским теплоходом, построенным на российской верфи за последние 60 лет. Его спустили на воду 11 сентября 2019 года, накануне столетия башкирского литератора.

Почтовая марка из серии «Морской флот России», круизный лайнер «Мустай Карим» тиражом 120 тысяч экземпляров уже поступила в почтовое обращение.

«В этом году, объявленном Годом культурного наследия народов России, мы с особым вниманием обращаемся к наследию народного поэта Башкортостана Мустая Карима, в честь которого назван столь полюбившийся нашим туристам теплоход. Теперь с его именем выходит 120 тысяч почтовых марок. Это продолжает череду мероприятий, приуроченных к празднованию 103-летия великого поэта»,  — рассказал учредитель фонда имени Мустая Карима, меценат Тимербулат Каримов.

Напомним, что в 2019 году — в год 100-летия народного поэта Башкортостана, в почтовое обращение вышли марка и конверт с его изображением, а также памятная коллекционная монета Банка России.

Имя Мустая Карима носят аэропорт и молодежный театр в Уфе, а также улицы в городах и селах Башкортостана, Москве, Казани, Екатеринбурге и Алма-Ате.

Автор:Вероника Никитина
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