В горбольнице Салавата начали делать операции онкологическим больным

В больнице Салавата заработало хирургическое онкоотделение, сообщили в минздраве РБ. «Это значимый момент, который позволит приблизить оказание специализированной медицинской помощи жителям города. Теперь у пациентов будет возможность прооперироваться в районе, близко к дому», - сказал главврач Салаватской ГКБ Ильшат Яппаров.

Накануне в отделении были проведены показательные операции. Заведующий хирургическим отделением №5 Республиканского онкологического диспансера Уфы, онколог высшей категории, заслуженный врач РФ и РБ Марат Галеев прооперировал двух пациенток. Женщины обследовались и проходили химиотерапию в Салаватском филиале онкодиспансера. Обе операции продлились около трех часов.

«Это большой прорыв для больницы. Будем двигаться в этом направлении дальше, приглашать специалистов, обучать персонал и делать все, чтобы наши пациенты своевременно избавлялись от этого страшного недуга и выздоравливали здесь, в родном городе, - подчеркнул Ильшат Яппаров.