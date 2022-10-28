В Башкирии за сутки коронавирус унес жизни троих человек

В Башкирии за истекшие сутки три человека скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства на 28 октября, в Башкирии за сутки коронавирусом заболели 264 человека. В стационаре лечится 201 пациент, из которых 131 - старше 60 лет. Из них в тяжелом состоянии – 10, к аппарату ИВЛ подключены двое. Амбулаторно лечатся 3 170 человек, в том числе 952 пациента преклонного возраста.

Выписано за сутки 347 человек.

За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 014 жителей. Полностью вакцинацию прошли 3 198 455 человек (128,7%). Количество ревакцинированных составляет 918 274 человека.

Среди пожилых граждан вакцинированы 957 653 человека, среди детей – 10 102.