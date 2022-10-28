В Башкирии вносятся изменения в график движения поездов

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщает об изменениях в графике движения некоторых поездов.

Так, в связи с ремонтом на нечетном пути станции Шафраново с 28 октября меняется расписание поезда № 6466/6468/6470 Абдулино – Раевка – Уфа – Улу-Теляк. Состав со станции Абдулино будет отправляться в 16:54, на 20 минут позже действующего расписания.

Таким образом, поезду устанавливается следующий график прибытия: Абдулино (отправка в 16:54) – Раевка (прибытие в 19:09, отправление в 19:10) – Уфа (прибытие в 21:26, отправление в 21:35) – Улу-Теляк (прибытие в 23:13).

На период проведения планового техобслуживания «Ласточки» 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября по маршруту Уфа - Раевка - Уфа будет курсировать другой состав, ЭП2Д.



В указанные даты на проезд будут действовать следующие тарифы:

• за первые 10 километров вне зависимости от дальности поездки в размере 24 рублей;

• за каждый последующий километр после 10-го в размере 2 рублей 40 копеек;

• на участке «Дема – Шакша» в размере 24 рублей;

• на участке «Дема-Шакша» при оплате по бессрочным единым транспортным картам «Алга» в размере 22 рублей.

В связи с завершением дачного сезона вносятся изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих по республике. С 1 ноября отменяются летние остановки:

• Левая Белая: №6454 Раевка - Уфа

№6493 Уфа - Кандры

№6494 Кандры – Уфа

•Правая Уфимка: № 6416Уфа – Улу-Теляк

№6417Аша – Уфа

•1646 км: №6401Улу-Теляк - Уфа

№6402 Дема - Аша

№6423 Кропачево - Дема



• 1584 км: №6459 Уфа - Раевка

• 115 км: №6801/6802 Стерлитамак - Уфа

№6803/6804 Уфа - Стерлитамак

№6812 Карламан - Стерлитамак

№6813 Стерлитамак - Карламан

№6814 Карламан - Стерлитамак



• 155 км: №6824 Стерлитамак - Кумертау

№6821 Кумертау - Стерлитамак



• 1436 км: №6457 Раевка - Абдулино

№6458 Абдулино - Раевка

№6465 Раевка - Абдулино

№6466 Абдулино - Раевка