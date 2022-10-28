Студенты из Башкирии представили проекты по декарбонизации экономики

В Уфе, в рамках Российского энергетического форума – 2022 прошел финальный день хакатона «Технологии декарбонизации. Низкоуглеродная городская среда». В мероприятии приняли участие студенты и аспиранты УГНТУ, БашГУ, Уральского политехнического колледжа и Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Команды представили инновационные проекты, призванные помочь предприятиям уменьшить выбросы парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Основная тематика проектов была посвящена климатическим технологиям для энергоэффективного и низкоуглеродного развития ТЭК, инновациям в управлении отходами, материалам будущего, низкоуглеродным нефтехимическим продуктам для замещения импорта.

Жюри высоко оценило работу трех команд, которые получили сертификаты на дальнейшую разработку и апробацию своих проектов. Это команда «CarbonCure», разработавшая концепцию использования углекислого газа из отработанных газов производств как реагента в получении «эко-бетона»; команда «CoRe», предложившая концепцию организации эффективной сортировки и вывоза твердых коммунальных отходов с помощью мобильного приложения; команда «5+1», разработавшая систему мониторинга углекислого газа с целью повышения эффективности рекуперации отходящих дымовых газов.