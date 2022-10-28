Башкирские школы поделились опытом использования собственной продукции в школьном питании

В Чекмагуше состоялся межзональный семинар, на котором обсуждались вопросы организации горячего питания в школах с использованием продукции с территорий пришкольных участков.

В мае текущего года район принимал членов делегации Национальной Ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных организаций (НАВУСОО) и представлял свой опыт на оперативном штабе министерства просвещения России,

Замминистра образования и науки РБ Альфия Галиева озвучила достижения в системе школьного питания и актуализировала задачу по формированию культуры здорового питания детей в школе и проведение просветительской работы в данном направлении среди родителей.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по РБ Римма Ахметшина акцентировала внимание руководителей школ на безопасности пищевых продуктов, выращенных на пришкольно-опытных участках.

Директор ГКУ РБ «Управление социального питания» Светлана Ачакеева озвучила результаты мониторинговых выездов в школы республики.

В завершение семинара приглашенные гости ответили на вопросы участников, а также Альфия Галиева наградила победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы».