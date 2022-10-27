Радий Хабиров объяснил, почему он не любит показывать фото своих детей

Отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа» Азата Гиззатуллина об общении с детьми и публикации личных фото с ними, Глава Башкирии сказал, что предпочитает не показывать их.

«Не люблю показывать фото детей кому-либо. Я как руководитель принимаю разные решения, есть и недовольные, и несогласные со мной, и в целом в агрессивной среде живу. И я не хочу в эту среду привлекать своих родных и близких. Пусть падает на меня, а не на них, это моя работа, — сказал Радий Хабиров. — А в целом работа не предполагает много внимания детям уделять. Я ухожу, когда они еще спят, и прихожу, когда уже спят. Иногда Фаритика привозят на работу, чтобы я мог его увидеть, чай с ним попить».