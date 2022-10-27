Пенсионеры Башкирии стали чаще использовать сенсорные телефоны вместо кнопочных

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi 9A; Xiaomi Redmi 9C NFC; Itel it21631; Samsung Galaxy A12; Huawei Honor 7A.

С прошлой осени владельцев современных гаджетов стало больше на 10%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей республики. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 980 терабайт, что на 20% выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 4,5 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, которые составляют 60% среди пользователей 60+.

Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 18% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов республики, а также Чишмов, Раевского и Кандров.