Пенсионеры Башкирии стали чаще использовать сенсорные телефоны вместо кнопочных

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения выглядит следующим образом:
С прошлой осени владельцев современных гаджетов стало больше на 10%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей республики. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 980 терабайт, что на 20% выше показателей прошлого года.
В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 4,5 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, которые составляют 60% среди пользователей 60+.
Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 18% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов республики, а также Чишмов, Раевского и Кандров.
В ходе последней масштабной модернизации инженеры оператора увеличили пропускную способность телеком-оборудования в 400 малых населенных пунктах республики. В ряде этих точек на карте ранее не было высокоскоростного интернета, а теперь местные жители могут совершать видеозвонки и загружать тяжелые файлы.
¹ Единственная кнопочная модель