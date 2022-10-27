Новости Башкортостана и Уфы
Общество
27 Октября 2022, 14:25

Пенсионеры Башкирии стали чаще использовать сенсорные телефоны вместо кнопочных

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. За год доля владельцев смартфонов среди них выросла до 61%. Данными о предпочтениях пожилых башкортостанцев поделились специалисты по big data МегаФона.

Партнерский материал

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения выглядит следующим образом: 

  1. Xiaomi Redmi 9A;
  2. Xiaomi Redmi 9C NFC;
  3. Itel it21631;
  4. Samsung Galaxy A12;
  5. Huawei Honor 7A.

С прошлой осени владельцев современных гаджетов стало больше на 10%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей республики. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 980 терабайт, что на 20% выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 4,5 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, которые составляют 60% среди пользователей 60+.

Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 18% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов республики, а также Чишмов, Раевского и Кандров. 

«Пользоваться смартфоном стало очень просто. Множество сервисов в телефоне, в том числе голосовых, позволяют людям старшего поколения легко и с удовольствием общаться, следить за новостями, осваивать госуслуги. Единственное, что требуется — быстрый и надежный интернет. Именно поэтому мы системно развиваем сеть в регионе, а в зоне особого внимания наших технических специалистов — поселки, села и деревни, где традиционно живет много пенсионеров»,
комментирует директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

В ходе последней масштабной модернизации инженеры оператора увеличили пропускную способность телеком-оборудования в 400 малых населенных пунктах республики. В ряде этих точек на карте ранее не было высокоскоростного интернета, а теперь местные жители могут совершать видеозвонки и загружать тяжелые файлы.

¹ Единственная кнопочная модель

Реклама
