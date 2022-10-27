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27 Октября , 22:18

На дорогах Уфы появится около 60 новых больших автобусов

В Уфе в ближайшее время появится около 60 новых автобусов «большого» класса. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии 27 октября.

Руководитель республики отметил, что первая партия пассажирского транспорта поступит уже в декабре в количестве 25 единиц.

«Все это время мы последовательно укрепляли „Башавтотранс“. Уфа развивается, нужен большой автопарк. В будущем году планируется заключать брутто-контракты, по условиям которых перевозчикам будут восполнять выпадающие доходы», — сказал Хабиров.

Он также напомнил, что о проблемах с доступностью пассажирского транспорта в районах республики он знает, и регулярно обсуждает их с главами администраций.

«Поставил задачу организовать автобусное сообщение от деревень с численностью населения 500 человек до райцентров», — сказал Хабиров.

Глава региона признал, что это нерентабельные рейсы, и коммерческие автобусы не будут их обслуживать. Однако для этих целей планируется использовать мощности государственного перевозчика.

«На первоначальном этапе, возможно, автобус отправлять не каждый день, а, например, дважды в неделю. Так у жителей отдаленных деревень будет возможность решить свои вопросы в райцентре: сходить к врачу, сдать анализы или посетить МФЦ», — сказал Радий Хабиров.

Автор:Розалия Валеева
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