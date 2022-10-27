Киргизские специалисты будут стажироваться в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау». Соответствующее соглашение подписано в ходе Международного форума «3GEO» в городе Ош в Кыргызстане, сообщили в дирекции «Янган-Тау». 3GEO - геонаследие, геотуризм и геосотрудничество. На форуме обсудили потенциал геологического наследия для устойчивого туризма, образования, науки и экологического развития местного населения, а также интеграции партнеров в сферах 3GEO.

«По итогам форума было подписано несколько соглашений: в частности, достигнуты договоренности с Тянь-Шаньским геологическим обществом и Национальной комиссией Киргизской Республики о направлении специалистов из Кыргызстана на стажировку в Башкортостан», – рассказал директор геопарка «Янган-Тау», сотрудник Центра ESG-модели роста новых экотерриторий БашГУ Айрат Галиев.

С 2018 года геопарк «Янган-Тау» активно вовлечен в деятельность развития геопарков в Центральной Азии, отметил он. Айрат Галиев поделился опытом продвижения геопарка в сети ЮНЕСКО, ведущие сотрудники Айнур Ситдиков и Аделина Хасанова выступили с докладами о деятельности «Янган-Тау» в области взаимодействия с местными сообществами.

«Форум стал поводом для улучшения понимания концепции геопарков ЮНЕСКО и поиска путей имплементации понятия «геопарк» в законодательство стран Центральной Азии. К слову, Башкортостан является пионером в разработке и запуске закона о геопарках – до этого времени на территории России и постсоветского пространства не встречалось подобной практики», – отметила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.