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27 Октября , 23:30

Глава Башкирии оценил ход «мусорной» реформы

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Если объективно — не на пятерку, но и не двойку», — оценил реализацию реформы сбора и утилизации ТКО Радий Хабиров в ходе прямой линии. Реформа очень нужная, но идет тяжело, признал Глава Башкирии. Он напомнил, что первые два года реализации проекта в республике удерживались самые низкие в ПФО тарифы на вывоз ТКО. «Пока не отлажена инфраструктура, мы не имеем права деньги с людей брать, — считает Глава. — Для каждой деревни надо было купить контейнеры, обустроить площадки. Регоператорам помогали с техникой. Трем регоператорам я благодарен, они работают — кто на пятерку, кто на тройку. Но «Дюртюлимелиоводстрой» работают безобразно. Сейчас идут суды, будем с ними расторгать договор. Главам муниципалитетов в зоне обслуживания этого регоператора придется пока выносить эту ношу самостоятельно.

Потом, реформа — это ведь не только сбор мусора. Надо решать с утилизацией и переработкой, ведь полигоны не бесконечны. Вот начали строить новый — для Уфы, Новые Черкассы уже переполнены», — сообщил Радий Хабиров.

Автор:Ольга Муртазина
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